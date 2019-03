Di Maio: “De Vito Cancellato per sempre dal M5s”

“Per me Marcello De Vito e’ fuori dal Movimento 5 Stelle. Potra’ difendersi come vuole ma lo dovra’ fare a chilometri Di distanza dal Movimento 5 Stelle. Noi come forza politica non abbiamo mai pensato Di cambiare l’anima delle persone ma sicuramente reagiamo in 30 secondi e sbattiamo fuori chi si macchia Di questi atti” ha proseguito Di Maio. “