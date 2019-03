Di Maio: “entro due mesi approveremo salario minimo garantito”

Il salario minimo garantito da approvare in due mesi. Un sogno che presto potrebbe diventare realtà. Dopo il reddito di cittadinanza, il Movimento si appresta a mettere a segno un altro colpo?

Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Pisticci, in Basilicata:

“Stiamo facendo una battaglia in questi giorni sul salario minimo orario e io penso che riusciamo ad approvare la legge nel giro di due mesi se tutto va bene, ce la dobbiamo fare”.

Non finisce qui, perchè un Di Maio scatenato promette che non si saranno più partenze dalla Basilicata. Il messaggio è rivolto ai giovani che grazie al reddito di cittadinanza non saranno più costretti ad andare all’estero per lavoro:

“Questa è una Regione in cui 50mila cittadini avranno presto il reddito di cittadinanza: sono ragazzi che non partiranno più per l’estero ma li formiamo per lavorare qui”

https://www.facebook.com/AntonioMattia5s/videos/2307838275914464/