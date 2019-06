Di Maio frena Salvini su codice appalti

Luigi Di Maio mette i cosiddetti paletti sul codice appalti. Sospese le norme inattuate come Albo unico imprese. Ecco nel dettaglio…

L’accordo sul codice appalti sospende solo norme che già erano inattuate. Come, ad esempio, l’Albo unico delle imprese: non essendo costituito si chiedeva ai Comuni di nominare i commissari delle commissioni valutatrici da un Albo che non esisteva. In sintesi, stando alle parole del ministro del lavoro si tratta di:

“Quindi si tratta di una serie di interventi di buon senso”.

Queste le spiegazioni contro le accuse che vedrebbero gli appalti piu’ esposti a infiltrazioni mafiose, dopo l’accordo raggiunto oggi sull’emendamento dello Sblocca-cantieri.