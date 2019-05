Di Maio: “i nostri elettori si sono astenuti”

Una netta sconfitta elettorale che viene giustificata con l’astensione della parte forte dell’elettorato. Questa l’analisi di Luigi Di Maio.

L’astensione della gente del M5S come principale causa del fondo elettorale. La gente attende risposte per questo non si è recata alle urne. In una intervista a “Il Corriere della Sera” analizza in questi termini il risultato delle elezioni europee:

“Prendo atto che la nostra gente si e’ astenuta e attende risposte, e noi queste risposte gliele vogliamo dare. Non e’ la prima volta che attraversiamo un momento di difficolta’, sapremo uscirne come sempre”

La consolazione è quello di essere ancora l’ago della bilancia del governo. Importante, però, sarà tornare ad ascoltare chi ha deciso di tornare di restare a casa: i delusi dalle promesse non mantenute dall’esecutivo. Le considerazioni poi si spostano anche sugli errori di questi mesi:

Forse al principio siamo stati troppo silenziosi, troppo puri, se questa e’ una colpa me la prendo. Ma sappiamo di aver fatto tanto, faremo ancora tanto e siamo sicuri che i cittadini lo capiranno“.

Fondamentale sarà proseguire con l’esecutivo vista la mole di lavoro che c’è ancora da fare. Sul tavolo nei prossimi giorni salario minimo e flat fax:

“Certo che il governo va avanti, perche’ continua ad avere ampiamente i numeri e perche’ c’e’ ancora tanto da fare. Non cambiera’ nulla, anzi ripartiamo da oggi. Noi siamo pronti a un tavolo sul salario minimo e la flat tax. Poi il decreto sicurezza con le migliorie apportate e una legge che vincoli il miliardo del reddito agli aiuti alle famiglie”

Sul M5S, Di Maio preannuncia “novita’ nelle prossime settimane;