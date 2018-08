Di Maio minaccia: “Denunceremo ex Ministri”

Doppio schiaffo del governo ad Autostrade da parte di Di Maio e Toninelli: dalla famiglia Benetton agli ex ministri, l’attacco dei pentastellati e’ a tutto tondo.

“Chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l’ha annullata dovrà pagare di tasca propria”

tuona Di Maio che minaccia di denunciare alla Corte dei Conti tutti gli ex ministri per danno erariale allo Stato. Potrebbe infatti arrivare a giorni l’esposto del governo alla Corte dei Conti contro gli ex ministri in quanto responsabili della “follia” – cosi’ la definisce il vicepremier – della convenzione con Autostrade.

L’inquilino di via Veneto, secondo quanto si apprende, ha già parlato con gli avvocati che avrebbero dato il via libera per presentare l’esposto al procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio. L’attacco di Di Maio e’ rivolto anche alla famiglia Benetton

“Fuori i prenditori dallo Stato”,

dice, chiedendo di pubblicare i nomi di politici e giornali “finanziati in questi anni”. Inoltre, aggiunge,