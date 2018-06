Di Maio rassicura i lavoratori di Pomigliano: “Mantenere posti di lavoro”

Il lavoro “lo creano le imprese, e come ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico sono a fianco di tutti gli stabilimenti industriali, di tutte le piccole e medie imprese, di tutte le realtà produttive che creano lavoro”.

Esordisce così, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a margine della sua visita a Pomigliano d’Arco nel sito produttivo di Leonardo, dove ha incontrato i vertici dell’azienda (l’ad Alessandro Profuno e il presidente Gianni De Gennaro) e le maestranze di due reparti.

“Nel Sud – ricorda il ministro – stabilimenti e aziende partecipate dello Stato non hanno solo una grande funzione industriale, nel mondo e in Italia, ma anche una grande funzione sociale, per mantenere i posti di lavoro e farli crescere“.

A suo avviso,

“la sinergia tra lo Stato, le sue aziende partecipate, quelle dell’indotto, i piccoli e medi imprenditori creeranno sempre più opportunità di occupazione”.

Questo, dunque,

“è l’impegno. Io sono ministro per il Lavoro e lo Sviluppo Economico. Obiettivo e dovere verso i cittadini è quello di creare lavoro, crearlo sempre più stabile e questo si può fare se c’e’ partnership tra lo Stato, i privati e coloro che portavano avanti insediamenti industriali importanti come questo”

Il leader grillino e componente dell’Esecutivo sottolinea più volte di essere andato a Pomigliano

“per testimoniare tutta la mia collaborazione verso realtà come queste, la volontà di farle crescere. Con un occhio specifico al Sud Italia per far crescere anche il Nord, perché il Nord non ce la può fare da solo se non risolviamo la questione delle regioni del Sud”.

Questione che passa anche