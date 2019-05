Di Maio rassicura: “il governo M5s-Lega va avanti”

Se qualcuno avevo seriamente sperato in un “cambio al timone” dovrà ricredersi. Stando alle parole di Luigi Di Maio, la barca è più salda che mai e viaggia spedita verso altri obiettivi…

Il governo può andare avanti per altri quattro anni: il contratto di governo con la Lega ed il voto dei cittadini: questi sono gli impegni da mantenere per il ministro del lavoro:

“L’alleanza M5s-Lega non scricchiola. Per me il governo M5s-Lega va avanti per altri 4 anni. Su questo non ci sono dubbi, ho siglato un contratto di governo con la Lega, votato dai cittadini, e manterro’ l’impegno preso”.

Queste sono solo alcune delle parole contenute in un’intervista rilasciata ai quotidiani del gruppo Corriere dell’Umbria diretti da Davide Vecchi. Di Maio fa anche il punto sulle priorita’ del Movimento 5 Stelle per i prossimi mesi: leggi sul conflitto di interessi e sull’acqua pubblica. Interpellato anche sull’inchiesta giudiziaria in corso sulla sanita’ umbra sostiene che le dimissioni di Catiuscia Maini da presidente della regione “sono il minimo”. Inoltre invita consiglieri regionali umbri del Pd a decidere in merito alle dimissioni della presidente: si attende ancora il voto del consiglio regionale: