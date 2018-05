Di Maio-Salvini: ecco quali sono i punti dell’accordo di governo

Restano solo da limare i dettagli di un accordo che, ormai, sembra ad un passo. Si discuta allora sui punti dell’accordo di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ecco i temi principali.

Dopo il commento di Di Maio all’uscita del Pirellone (“si sta scrivendo la storia), a sancire, praticamente, la buona riuscita dei colloqui di questi giorni:

“C’è “un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando dei temi importantissimi che rappresentano tutte le esigenze degli italiani. Dovremo rileggerlo e limarlo, ma sostanzialmente è la versione definitiva”

Nella serata di ieri c’è stata ultimata la seconda bozza del contratto. Mentre i lavori ripartiranno domani pomeriggio a Roma . Flat tax, legge Fornero in primis: 5 miliardi allocati per la riforma sulle pensioni. E poi lotta all’immigrazione clandestina i punti più a cuore della Lega, reddito di cittadinanza, previa revisione dei centri per l’impeigo, e legge sul conflitto di interesse quelli del M5s.

Convergenza anche sull’Ilva di Taranto e sul taglio delle tasse, sul rilancio delle infrastrutture e il contrasto alla disoccupazione, su riduzione della burocrazia, tutela dell’ambiente e legittima difesa. Infine salario minimo orario garantito per legge, ristrutturazione e riqualificazione della rete idrica per l’acqua bene pubblico, e fondi per il rimpatrio dei migranti. Nascono il ministero per le disabilita’ e quello per il turismo. Senza dimenticare le misure per le famiglie: dagli asili nido gratuiti all’Iva zero sui prodotti per l’infanzia