Di Maio: “Stop miliardi all’Europa”. Inizio del Reddito di Cittadinanza?

“Oggi l’Unione Europea ha deciso di voltare le spalle all’Italia ancora una volta. Hanno deciso di fregarsene dei principi di solidarietà e di responsabilità nonostante nell’ultimo consiglio europeo avessero assicurato che chi sbarcava in Italia sbarcava in Europa.”

Esordisce così Luigi di Maio su Facebook, con un post estremamente critico nei confronti dell’unione europea in merito agli ultimi avvenimenti coinvolgenti i migranti e gli sbarchi nel mediterraneo

“A questo punto l’Italia deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione. Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa. Il MoVimento 5 Stelle si è presentato agli italiani con una missione ben precisa e non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro. L’unione Europea non vuole ottemperare ai principi concordarti nell’ultimo consiglio europeo? Noi siamo pronti a tagliare i fondi che diamo all’Unione Europea. Vogliono 20 miliardi dei cittadini italiani? Dimostrino di meritarseli e si prendano carico di un problema che non possiamo più affrontare da soli. I confini dell’Italia sono i confini dell’Europa.”

Suona quasi come una minaccia, un tono di sfida che rimbomba forte tra le file di coloro che sempre hanno visto con scetticismo le decisioni politiche adottate in materia di migranti dell’Unione Europea. La merce di scambio? I 20 miliardi di euro annui che l’italia cede all’Europa in qualità di paese fondatore. Di Maio ribadisce infatti che:

“Agli italiani non chiederemo un centesimo di più. Lo dico da capo politico del Movimento 5 Stelle, visto che la UE non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 miliardi all’anno che pretendono.”

Sorge dunque spontanea una domanda: Che siano finalmente stati trovati i fondi per finanziare il tanto osannato Reddito di cittadinanza? La risposta non è poi così scontata..