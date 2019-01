Di Maio:”Boom economico? Ci credo, assurdo che mi prendano in giro”

m economico? Ho detto una cosa in cui credo tantissimo. Siamo in una fase difficile per l’economia europea perché, mentre gli Usa e la Cina fanno grandi investimenti, noi ci siamo chiusi nelle politiche dello zero virgola e come Ue abbiamo perso l’occasione delle nuove tecnologie. Io, come Ministro dello Sviluppo, ho il dovere di dire agli italiani come si puó rialzare l’economia” e credo che “con la nuova economia digitale possiamo far nascere un volano per far ricrescere l’economia”.