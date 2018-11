Dramma maltempo – Salvini: “chiederemo attivazione fondo Ue”

La promessa di stanziare 250 milioni subito per affrontare l’emergenza, con l’ulteriore sblocco del fondo di solidarietà Ue. Parola di Matteo Salvini….

Il ministro dell’Interno ha parlato nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell’aeroporto di Belluno con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. La promessa è quella di non cercare solidarietà ma soldi. Si parla di 250 milioni già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud. L’obiettivo è quello di cercare altri fondi. In primis, vista l’ondata di maltempo che ha devastato l’Italia, è stata superata la quota minima per attivare il fondo di solidarietà dell’Ue. Per questo verrà chiesta l’attivazione del fondo straordinario di Briuxelles. Ecco le parole di Salvini:

“Penso di poter già dire, a nome del Governo, che 250 milioni sono subito pronti per affrontare l’emergenza” .Non porto solo solidarieta’, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono gia’ pronti per tutte le comunita’ colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi”.

Non finisce qua perchè il ministro si scaglia anche contro, a suo dire, l’ambientalismo da salotto. L’attacco viene lanciato dopo un sopralluogo assieme allo stesso governatore sulle zone devastate dal maltempo:

“forse troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto per cui non si tocca l’alberello e non si draga il torrentello, poi l’alberello e il torrentello ti presentano il conto. Quindi quando si parla di far gestire la montagna alla gente di montagna e non a qualche sovrintendente di citta’, questa e’ una riflessione che avremo il diritto e il dovere di fare”