Referendum giustizia, anche Renzi nei post della Lega

Il 2 luglio la Lega ha iniziato con il Partito radicale la raccolta delle firme per indire sei referendum abrogativi in tema di giustizia.

Tra le varie proposte, si chiede di modificare il sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura, di eliminare il ricorso alla custodia cautelare per chi si ritiene probabile possa commettere lo stesso reato per cui è incriminato e di introdurre la responsabilità diretta dei magistrati e la separazione delle carriere.

Ogni singola firma è un pezzettino di rivoluzione, una rivoluzione pacifica, democratica.

Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini per il quale:

Sono trent’anni che la politica e il Parlamento promettono riforme della giustizia, ci aveva provato Pannella per la responsabilità civile dei magistrati negli anni ’80 e poi il Parlamento tradì. Il principio guida che abbiamo messo sotto al nostro Gazebo è “chi sbaglia, paga”. Chiunque sbaglia nella vita paga, tranne fino ad oggi una categoria di lavoratori che decidono sulla vita, sulla libertà, sul futuro di padri e madri di famiglia.

In queste ore però a fare notizia è Matteo Renzi che ha deciso di recarsi al gazebo romano di Largo di Torre Argentina per firmare tutti e sei i quesiti referendari (più di quelli che ha firmato Fratelli d’Italia che non ha condiviso alcuni punti), commentando così la sua scelta:

Lo farò pensando a Enzo Tortora, non a Salvini”, aveva spiegato ai presenti l’ex segretario del Partito democratico. “É una guerra che dura da trent’anni, quella tra magistratura e politica. Da Tangentopoli ad oggi. C’è una contrapposizione che è arrivata all’estremo con Bonafede, un dj più che un ministro.

A chi gli ha fatto notare di essere sempre più vicino alle posizioni di Salvini, il Senatore di Rignano ha risposto:

Sempre più vicino a Salvini? La mia una scelta di campo? Il primo e più preoccupante tema per i cittadini, sono le vaccinazioni e il Green pass. Io su questo tema ho una posizione che è diametralmente opposta a quella di Salvini e Meloni, sono a favore dell’obbligo dei vaccini per scuola e sanità e per l’utilizzo spinto del Green pass. La politica non è fatta per gli influencer. C’è una profonda divergenza tra noi e Salvini.

Come sostiene Renzi forse la politica non sarà fatta per gli influencer eppure il profilo della Lega ha scelto di pubblicare un post sulla sua pagina ufficiale dove compare proprio lui mentre firma…

