Eelzioni 2018, lite al seggio: scrutatrice strappa registro

Elezioni politiche : partenze decisamente con il “botto”. Una scrutatrice ha stracciato il registro. Ecco dove è accaduto.

Siamo in un seggio elettorale a Casoria in via Arpino, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione la donna ha strappato improvvisamente le pagine del registro degli uomini. Sul posto c’erano gli uomini della Guardia di Finanza che hanno sospeso le votazioni per gli uomini. Il fatto è accaduto verso le ore 13 nella scuola Carlo Caten dell’Istituto comprensivo Puccini a Casoria.

Sul posto sono giunti i carabinieri che sono intervenuti e hanno portato in caserma la donna per identificarla.