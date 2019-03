Europa, Caputo indica la strada per affrontare la Xylella

“ Occorrono canali preferenziali dedicati al finanziamento di stazioni di sperimentazione sul campo di pratiche che abbiano già dimostrato la loro efficacia in vitro o, meglio ancora, in ambito fitosanitario . Esistono, per esempio, pratiche come quelle sperimentate sulle viti californiane, che potrebbero essere immediatamente testate anche sugli ulivi. Al riguardo ho presentato un progetto pilota e mi aspetto che la Commissione risponda positivamente alle esigenze di un settore e di un territorio devastati.”

Lo ha dichiarato Nicola Caputo, Parlamentare europeo del PD gruppo S&D, nel corso del suo intervento (One Minute Speech) al Parlamento europeo di Strasburgo.

“Dinanzi alla drammatica situazione determinata dalla xylella fastidiosa sugli ulivi secolari in Puglia, – precisa Caputo – la Commissione europea, pur dovendo vigilare sulle eradicazioni ritardate dalla dissennata azione di improvvisati esperti, non può e non deve solo limitarsi a stanziare fondi a favore di agricoltori e relative organizzazioni di categoria. Questo non basta. E’ necessario trovare soluzioni per arginare la diffusione del batterio – conclude Nicola Caputo – senza dimenticare, però, prima che sia troppo tardi, di destinare attenzione e risorse alla riqualificazione paesaggistica e produttiva delle aree del Salento, ormai prossime alla desertificazione”.