Europa: Grazie a Caputo aumentano i finanziamenti su Clima e Ambiente

È stato adottato a larghissima maggioranza un mio emendamento che aumenta la dotazione finanziaria per l’attuazione del programma LIFE nel periodo 2021-2027 a 7.272.000.000 di euro (la Commissione proponeva 5.450.000.000 di euro). Un programma LIFE più forte potrà svolgere un ruolo importante per l’aumento degli investimenti destinati all’azione per il clima e all’energia pulita in tutta Europa

Lo ha reso noto Nicola Caputo, Parlamentare europeo, Relatore per il gruppo S&D nonché co-Presidente del gruppo di lavoro LIFE oggi in Commissione ENVI.

“Il programma LIFE, per il quale l’Italia è uno dei principali beneficiari, è una delle punte di diamante dell’attività dell’UE di finanziamento a favore dell’ambiente e del clima – spiega l’eurodeputato Nicola Caputo – Il nuovo programma LIFE potrà contribuire effettivamente alla tutela dell’ambiente, al miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua nell’UE e a una transizione più veloce a un’economia circolare, efficiente sotto il profilo energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici”.

Ad opera dello stesso europarlamentare, il più attivo d’europa secondo il Mep ranking dello stesso Parlamento Europeo, è stato inoltre adottato un ulteriore emendamento

“che si concentra sullo sviluppo e l’attuazione di soluzioni innovative per rispondere alle sfide ambientali e che rende il nuovo programma sufficientemente flessibile da poter rispondere alle priorità che via via emergeranno nel corso del periodo di validità.”

Affiancato da un ulteriore successo portato a casa da Nicola Caputo, il quale riesce con un emendamento ad