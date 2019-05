Il Fatto Quotidiano invita i 5 stelle a lasciare il Governo

In questi giorni fiumi di parole vengono e verranno scritti per commentare il voto delle Europee. Molto altro si scriverà sui possibili scenari che il trionfo di Salvini ha aperto.

Secondo “Il Fatto quotidiano”, giornale diretto da Marco Travaglio, i 5 stelle non avrebbero altra possibilità che abbandonare le stanze governative per tornare all’opposizione. Questa sarebbe l’unica strada per invertire la rotta. Secondo Antonio Padellaro infatti:

“Se i Cinque Stelle vogliono tentare di ritrovare se stessi e i propri elettori (sapendo che molti fuggitivi difficilmente saranno recuperati) devono tornare a essere opposizione”.

Per Padellaro restare in questo assetto sarebbe ulteriormente controproducente per i pentastellati. Non è più possibile:

“Restare al governo con chi, in poco più di un anno, ti ha succhiato il sangue ricavandone energia e vigore e lasciandoti sul terreno esanime”.

