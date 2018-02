Fratoianni: “Il bliz di CasaPound all’ospedale di Bolzano? Fa semplicemente schifo”

Sono le parole di Nicola Fratoianni, leader di Liberi e Uguali, ieri era a Bolzano (prima di passare a Trento) e con la redazione di Salto.bz ha discusso di obiettivi, alleanze e futuro.

salto.bz: Avete detto chiaramente che con la destra non vi sareste mai alleati, ontologicamente è difficile che possiate farlo. Tuttavia alcuni esponenti del vostro gruppo, penso a Bersani, dicono spesso che guarderebbero con favore una convergenza con il Movimento 5 Stelle. Però se c’è Di Maio che comincia a dire “Prima gli italiani!” come Matteo Salvini o a sposare posizioni anti-scientifiche, vi trovereste a vostro agio?

“Per nulla. Infatti dico: con la destra mai e con gli altri discutiamo nel merito. Se guardiamo ai programmi elettorali, con il Partito Democratico da un lato e con i 5 stelle dall’altro, di convergenze non ne trovo quasi nessuna. Perchè su importanti vicende hanno posizioni irrecivibili e ambigue. Noi, discuteremo sempre nel merito: in Parlamento non abbiamo mai votato la fiducia come Sinistra Italiana ai governi a guida Pd ma abbiamo votato alcuni provvedimenti che ritenevamo importanti per il paese, anche quando non erano quelli che noi avremmo scritto, a modo nostro”. – Risponde Fratoianni