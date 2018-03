Frattamaggiore-Giornata internazionale della donna: Un’onda rosa travolge la città

8 marzo a Frattamaggiore: Un’onda rosa travolge la città

Partirà domani alle 9:30 da P.zza Umberto I, la manifestazione organizzata dal Comune di Frattamaggiore insieme alle scuole del territorio e alla associazione Pro Loco, in occasione della giornata internazionale della donna. Una passeggiata silenziosa tra le strade del centro, preceduta dagli interventi dei ragazzi e delle ragazze delle scuole del territorio, in onore delle donne che nel corso della storia hanno duramente combattuto per la conquista dei propri diritti ma anche un’occasione per denunciare, ancora una volta, le discriminazioni e le violenze che ancora troppo spesso si consumano nel mondo.

#Ottomarzotuttolanno, non è soltanto uno slogan ideato in occasione di una giornata simbolo ma una forma mentis, qui a Frattamaggiore, dove già nel 2016 la Squadra di Governo guidata dal dott.Marco Antonio Del Prete decise per la attivazione dello sportello “Liberamente Donna” che nei suoi 2 anni di vita ha dato assistenza e sopporto a svariate decine di donne rimaste vittime di abusi e violenze.