Frattamaggiore. Grande attesa per la seconda edizione del “Giorno del Gioco”

ll Giorno del Gioco arriva alla seconda edizione. Il Sindaco: Attraverso il gioco costruiamo una società migliore.

Venerdì 25 maggio, presso lo stadio P.Ianniello di Frattamaggiore, si terrà la seconda edizione del “Giorno del Gioco”.

L’iniziativa che vedrà coinvolte le scuole del territorio, prende forma per la prima volta nel 2017. Allora, il Comune di Frattamaggiore, su esempio della città di San Giorgio a Cremano, istituzionalizzò l’evento per il mese di maggio.

In quell’occasione, il Sindaco di Frattamaggiore, il dott. Marco Antonio Del Prete ed il Sindaco di San Giorgio a Cremano, il dott. Giorgio Zinno, diedero vita ad un protocollo d’intesa atto ad avviare un rapporto di collaborazione, per sviluppare azioni sinergiche destinate a promuovere il “Giorno del Gioco” quale grande appuntamento dedicato al gioco come incontro tra adulti, ragazzi e bambini, caratterizzandolo con interventi di attività ludico ricreativa da realizzare in luoghi pubblici della Città di Frattamaggiore.