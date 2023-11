La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto, ha assegnato al Comune di Frattamaggiore ben 700mila euro per la riqualificazione del centro sportivo di via Rossini.

La notizia arriva dopo 3 lunghi anni fatti di ricorsi, al Tar, al Consiglio di Stato, poi ancora al TAR. Alla fine, l’idea progettuale proposta dall’Amministrazione Del Prete finalizzata alla riqualificazione del centro sportivo di via Rossini attraverso l’utilizzo dei fondi del bando “Sport e Periferie” è stata finanziata.

A stabilirlo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio decreto datato 7.11.23 con il quale ha inteso impegnare le somme destinate a Frattamaggiore.

Era il 2020 quando l’Amministrazione Del Prete decise di candidarsi al bando Sport e Periferie con un progetto che mirava alla riqualificazione del centro sportivo di via Rossini.

Le Amministrazioni in quel momento venivano chiamate a fare i conti prima con #quota100 che progressivamente svuotava gli uffici, poi con l’emergenza pandemica da #Covid19 che rendeva faticoso persino garantire l’ordinario nelle Pubbliche Amministrazioni.

In questo scenario difficile, dove l’acronimo #pnrr ancora non era stato coniato, i fondi “Sport e Periferie2020”, messi a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, rappresentavano una rarissima occasione per dare alla Città ed ai cittadini un’opportunità di crescita e sviluppo.

Un’occasione che l’Amministrazione guidata da Marco Antonio Del Prete, con sacrifici immani, intese cogliere con grande entusiasmo per poi scoprire dell’esclusione per “mancanza di documentazione allegata al progetto”.

Grazie alla caparbietà del Sindaco Del Prete ed alla tenacia dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata dall’Avv. Antonella Di Bitonto, l’Amministrazione è riuscita a dimostrare la insussistenza delle ragioni che decretarono la estromissione del progetto relativo alla riqualificazione della struttura sportiva di via Rossini dal finanziamento e a far riammettere a finanziamento l’intervento voluto dall’Amministrazione Del Prete.

Per noi non è mai stato solo un progetto per riqualificare il Centro sportivo di Via Rossini ma ha rappresentato, da sempre, un’opportunità di crescita per il quartiere e per l’intera Città. –dichiara il Sindaco Marco Antonio Del Prete– Un’opportunità che abbiamo inteso cogliere con determinazione perché si fa strumento per tracciare candidamente il volto della Città che intendiamo costruire. E cioè di una Città che annienta in concetto di periferia e lo sostituisce con quello di area strategica, funzionale alla esatta determinazione dell’idea di Città che intendiamo affermare. Non è stato semplice. Mentre qualcuno esultava per il “fallimento” della mia Amministrazione noi, con la nostra Avvocatura -che ringrazio vivamente- abbiamo proseguito nella battaglia. Ed oggi possiamo dire a gran voce di avercela fatta! Il progetto è stato esaminato. Il progetto è risultato idoneo. Il progetto è stato finanziato! I 700 mila euro recuperati, insieme ai 500 mila che abbiamo investito per la riqualificazione degli spazi comuni del quartiere dedicato al più importante compositore dell’800, insieme alla creazione di una stazione di interscambio auto/bus elettrici con parcheggio annesso –finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli- fanno da tasselli per la descrizione di quel modello di Città in cui ogni quartiere si fa funzionale ed importante per la vita del quartiere accanto e dell’intera Città”