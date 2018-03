Frattamaggiore, scippatori in azione: due raid in pochi minuti

La pioggia non scoraggia gli scippatori. Due raid in rapida successione sul territorio di Frattamaggiore. Ecco dove.

Ancora microcriminalità sul territorio di Frattamaggiore. Due scippi in rapida successione, una a via Mazzini ed un altro a via Fermi. Il secondo caso è avvenuto verso le ore 12: una donna di 50 anni è stata provata della borsetta. Ad agire sono stati due balordi in sella ad una moto di grossa cilindrata. La donna è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti.

Nel primo caso, vittima un’altra donna. Stava tornando a casa in direzione via Mazzini dopo aver fatto alcuni acquisti. Mentre era tranquillamente al cellulare con le buste della spesa nell’altra mano, è stata avvicinata da due malviventi sempre in sella ad uno scooter. Pochi attimi e si consuma lo scippo. Nessuno è stato in grado intervenire. La donna ha riportato alcune contusioni alle ginocchia, senza però richiedete il trasporto in ospedale. Il bottino portato via dagli scippatori è una borsetta con all’interno 30neuro in contanti.