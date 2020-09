Frattamaggiore, test anti covid gratuiti. Parte ufficialmente il week end della prevenzione.

Da una fitta collaborazione tra AslNa2Nord ed Comune di Frattamaggiore, nasce il week end della prevenzione. Due iniziative distinte, promosse dall’AslNa2Nord. L’obiettivo è di contrastare la diffusione del Covid19.

Già da giovedì 10 e fino a sabato 12, presso la postazione straordinaria attivata presso il Centro Sociale Anziani C.Pezzullo di via Lupoli, nell’ambito dell’iniziativa #scuolesicure, docenti e personale dipendente delle scuole di Frattamaggiore potranno effettuare gratuitamente test sierologici.

Parallelamente, durante le ore della movida, partirà ufficialmente la campagna #iononlopasso predisposta dall’ASL Napoli 2 Nord. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza di assumere comportamenti corretti per prevenire il contagio da COVID19.

Nelle giornate di venerdì e sabato, un camper dell’Asl con personale medico, stazionerà in P.zza Risorgimento(venerdì) ed in P.zza Umberto I (sabato), dalle 20.00 alle 24.00 per effettuare test sierologici ai ragazzi che vogliano sottoporvisi. L’Azienda Sanitaria con questa campagna sensibilizzerà i ragazzi alla adozione delle buone pratiche. Evitare di bere dalla stessa bottiglia, parlare allo smartphone di un amico, prestare una penna o una matita ad un proprio compagno, o salutare con abbracci, baci e strette di mano. L’interesse per questi temi è testimoniato dall’enorme successo che ha riscosso la campagna #iononlopasso sui social. In una settimana il poster è stato condiviso su Facebook da oltre 5000 persone ed ha raggiunto oltre 500.000 contatti