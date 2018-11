Frattamaggiore. Truffe agli anziani, il Sindaco lancia l’allarme: “Fate attenzione a questi criminali”

Frattamaggiore, con l’avvento del Natale torna l’allarme truffa. Ad annunciarlo, il Primo Cittadino, il dott. Marco Antonio Del Prete, dalla sua pagina facebook.

State attenti e segnalate ogni attività sospetta alle autorità competenti, dichiara il Sindaco in un post.

Stando agli ultimi dati delle Forze dell’Ordine, nell’ultimo mese, a Frattamaggiore, il numero delle truffe ai danni degli anziani, sarebbe aumentato sensibilmente. La strategia dei criminali è sempre la stessa. Individuano la vittima, la avvicinano quand’è sola e, presentandosi come amici o conoscenti di uno/a dei/lle figli/gli o come dipendenti di società note, chiedono ingenti quantità di denaro per conto di questi.



L’ultimo episodio, in ordine di tempo, lo scorso venerdì ai danni di una settantenne.

Un finto avvocato, dopo aver raggiunto telefonicamente la donna, le avrebbe chiesto 3000 euro per conto di suo figlio, finito nei guai a seguito di un incidente automobilistico.

Per fortuna, grazie all’intervento di un familiare della donna, i balordi non sono riusciti a portare al termine il colpo.

A lanciare l’allarme sui social, il Primo Cittadino di Frattamaggiore, il dott. Marco Antonio Del Prete.