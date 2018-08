Frattaminore, Emergenza furti Scassi e Rapine: Ecco la zona colpita

Frattaminore – Non solo case e appartamenti, ma anche garage, automobili, ciclomotori e talvolta biciclette. Sono questi gli obiettivi maggiormente colpiti dai rapinatori del comune di Frattaminore.

La zona interessata ha una delimitazione precisa: Da Via Turati a Via Carrara; Da Via Togliatti a Via Liguori. Siamo nella cosiddetta “Zona Nuova” di Frattaminore, sorta solo da una 15ina d’anni a seguito di un forte incremento dell’attività edile che ha portato alla costruzione di numerosi parchi e palazzine.

Stando a quanto lamentano i cittadini, i malviventi passano di parco in parco per scassinare l’appartamento nel mirino. Il tipico bottino consiste in televisori, computer, monili in oro, ed altri oggetti di valore.