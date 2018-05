Frattaminore, Mazzoccolo attacca Bencivenga: “Speculazione edilizia per interessi privati”

Comincia così il duro post scritto da Raffaele Mazzoccolo, ex candidato a sindaco e capogruppo di opposizione nel comune di Frattaminore.

Mazzoccolo rivolge al sindaco in pectore, Giuseppe Bencivenga, accuse gravissime:

“prima col centro storico poi con le aree PEEP ed infine, non per ultimo, il mulino di via Roma. Ormai tecnici, imprese e la stessa amministrazione hanno messo le mani su Frattaminore per interessi esclusivi e privatistici. Il PUC che dovrebbe rappresentare la ristrutturazione urbanistica di Frattaminore è messo nel cassetto o peggio ancora buttato via. Forse questa comunicazione è l’inizio di un percorso il cui epilogo è ben conosciuto. Secondo chi scrive gli obbiettivi pubblici si ottengono su iniziativa della pubblica amministrazione per chi vuole intendere.2