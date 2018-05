Frattaminore: nonnina scippata fuori la scuola del nipote

Episodio di microcriminalità sul territorio di Frattaminore. Una nonnina è stata scippata nei pressi della scuola frequentata dalla nipote.

Il fatto è avvenuto in via Sacco e Vanzetti ieri mattina verso le ore 8:30. La nonnina aveva appena accompagnato la nipote presso la scuola “Colombo”. Secondo una prima ricostruzione, la 72enne stava rientrando a casa, come faceva tutte le mattine dopo aver comprato il pane, quando è stata avvicinata dal solito balordo in sella ad uno scooter. Ha tirato con forza a borsetta dell’anziano donna. L’azione ha fatto rovinare la vittima sull’asfalto. A raccontare quanto accaduto sono stati alcuni passanti che le hanno prestato i primi soccorsi.

Fortunatamente per lei solo qualche escoriazione e tanta paura. Nella borsa c’erano effetti personali e cinquanta euro in contanti. Il malvivente è fuggito verso la centralissima Piazza San Maurizio, attraversando via Dell’Aia.