Frattaminore: ragazzina scippata e buttata a terra per 35 euro

Ennesimo episodio di microcriminalità sul territorio di Frattaminore. Una ragazzina è stata scippata per 35 euro. Nessuno è stato in grado di intervenire. Ecco quanto accaduto.

Il fatto è avvenuto a via Cavone, arteria che si collega con via Campania e con la strada provinciale Caivano-Aversa. Una ragazzina è stata scippata da un balordo in sella ad una motocicletta. Il fatto è avvenuto ieri mattina intorno alle 10. La vittima, una 20enne, aveva appena fatto la spesa in un market e, dopo aver salutato alcune amiche, stava tranquillamente tornando a casa camminando sul marciapiede. All’improvviso ecco apparire una moto di grossa cilindrata con alla guida un uomo dal volto coperto da una sciarpa e da un cappello. Il malvivente si è accostato e l’ha spinta violentemente a terra. Con rapidità si è impossessato della borsa per poi scappare via in direzione Sant’Arpino. Nessuno dei passanti, presenti a quell’ora della giornata, è stato in grado di intervenire per evitare lo scippo. La stessa ragazza si è rialzata ed, urlando, ha provato a rincorrere la moto.

Il bottino è stato di 35 euro ed altri effetti personali presenti nella borsa. La vittima è stata soccorsa: qualcuno le ha offerto una camomilla calda per calmare lo stato di choc nel quale si trovava. Le è stato anche offerto all’ospedale di Frattamaggiore per un controllo. La stessa ha rifiutato preferendo farsi accompagnare a casa, dove ha raccontato lo spiacevole episodio alla madre. Si tratta solo dell’ultimo episodio in ordine di tempo. Altri due raid sono stati registrati poco prima dell’inizio delle festività natalizie.