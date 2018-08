Furti nella notte tra Casoria e Afragola: due “bande” hanno agito in contemporanea.

Uno scooter rubato e gli interni di un’automobile ripuliti: ecco il bilancio dei furti avvenuti nell’arco di una notte, molto probabilmente realizzati da due bande in contemporanea.

Al confine tra Casoria e Afragola, a ridosso del marciapiede in via Rieti, nel quartiere “Gallery”, chiamato così per l’ex centro commerciale della zona, i ladri hanno portato via di tutto da un Opel Mokka.

Una manciata di monete, un ombrello, un paio di raccoglitori di compact disc, ma non sono riusciti a completare l’opera. Hanno rotto i finestrini laterali e manomesso la serratura; l’obiettivo era il navigatore da quanto si evince analizzando i danni riportati dal display.

Al centro di Casoria, a via Manzoni che collega la città con Casavatore, è stato rubato uno scooter dall’interno di uno stabile. Un lavoretto da professionisti che non ha destato sospetti; al mattino, la proprietaria si è accorta che non c’era più il Piaggio Liberty 50 nero, che usava per andare a lavoro. Ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri in via Pio XII.