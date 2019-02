Giachetti: “Con Renzi tutta la vita” 

“Tutta la vita Matteo Renzi”.

Questa la risposta secca di Roberto Giachetti, durante il confronto Tv tra i candidati alle primarie del Pd su Sky, alla domanda su con chi sceglierebbe se dovesse partire per 3 mesi per l’Erasmus.

“Con Matteo – ha detto – abbiamo condiviso le riforme fatte nel Paese, un progetto per l’Europa. E poi Matteo e’ anche una persona simpatica e con lui potrei condividere qualche battuta. E poi gli riconosco che e’ la persona che ha portato la sinistra al suo piu’ grande risultato”.

Alla stessa domanda Nicola Zingaretti ha indicato Carlo Calenda:

“La farei con Calenda perche’ e’ una persona con un carattere particolare ma molto curiosa e io sono sempre stato incuriosito. Matteo (Renzi ndr) lo conosco di piu’. Per curiosita’ mi butterei in questa avventura con Carlo”.

Identica la scelta di Martina:

“non potrei mai chiederlo a Matteo dopo il 3 a 3 di ieri sera”

ha detto alludendo al risultato tra Fiorentina ed Atalanta in Coppa Italia.

“Lo chiederei a Carlo, abbiamo molto da lavorare insieme, dobbiamo lavorarci da lunedi’ avviando subito 10 mila comitati in tutta Italia”

per lanciare la lista unitaria per le europee proposta da Calenda.