Gilet gialli contro Di Maio: “o noi o Salvini”

“Piano con gli entusiasmi: noi dei gilet gialli alleanze con Di Maio non ne facciamo se prima non si separa da Salvini. Con il leader dei 5 Stelle ci siamo visti l’altro giorno a Montargis, abbiamo simpatizzato, abbiamo parlato per due ore, abbiamo scoperto di avere idee in comune ma non basta. Perche’? Perche’ Salvini e’ un uomo di estrema destra. E’ un alleato di Marine Le Pen”.