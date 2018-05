M5S-Lega oggi da Mattarella. Ecco il totoPremier

M5S e Lega hanno chiesto ed ottenuto un incontro con Mattarella. Il Presidente li riceverà entrambi ma separatamente e oltre al contratto di Governo dovrebbe conoscere anche il nome del Premier.

Prima di salire al Quirinale, Di Maio e Salvini potrebbero incontrarsi nuovamente a Roma. Sicuramente è in programma almeno una telefonata.

Ancora non è noto il nome del Premier. Ieri erano circolati i nomi dell’ex ministro Giulio Tremonti e di Roberto Maroni, oggi tra le ipotesi – citate anche da ‘Corriere.it’ – vi sono quelle del professore di Storia economica alla Statale di Milano, ex componente del cda dell’Eni, Giulio Sapelli (che sarebbe gradito alla Lega), e di Giuseppe Conte ordinario di diritto privato all’Universita’ di Firenze.

Tra gli altri è stato fatto anche il nome di Alessandro Di Battista, subito scartato dalla Lega. Ma non si esclude che possa esservi una staffetta tra Di Maio e Salvini. In ultimo non si può trascurare la possibilità che il Primo Ministro sia proprio tra quelli che in questi giorni hanno lavorato per il contratto di Governo.

Il contatto, appunto, pare non essere ancora del tutto definito. Pare vi siano ancora criticità e distanze su immigrazione, sicurezza e grandi opere.