Grillo:”Toninelli ha la sindrome di Asperger”

Nel corso del suo spettacolo “Insomnia” , il fondatore del M5S Beppe Grillo si è lasciato scappare una battuta che in passato aveva fatto molto discutere.

Il garante del M5S, durante l’ultima tappa del suo spettacolo tenutosi al Teatro Nuovo di San Marino, non ha risparmiato nessuno, nemmeno i “suoi” Ministri pentastellati.

Sebbene in passato fosse stata oggetto di un acceso dibattito la battuta pronunciata alla convention del M5S tenutasi lo scorso ottobre al Circo Massimo quando Beppe Grillo per attaccare i filosofi che siedono nei salotti televisivi liconsideró affetti dalla “sindrome di quelli che parlano in quel modo e non capiscono che l’altro non sta capendo“, sembra che il fondatore del M5S se ne sia dimenticato dal momento che ha utilizzato nuovamente il riferimento alla Sindrome di Asperger per fare satira sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

Grillo ha detto:

“Posso fare satira su Toninelli? Gli direi solo di evitare per favore di dire che sua moglie si è comprata un diesel. È ingenuo, una persona straordinaria, solo ha una leggera sindrome di Asperger”.

Bersaglio della satira di Grillo però è stato anche il Ministro dell’Interno Salvini del quale il comico genovese ha detto:

“Salvini ogni tanto te lo trovi travestito, sembra il Mago di Oz. Ma lo sapete tutti come finisce il mago di Oz, si scopre che è un bluff. Lo scoprono i personaggi durante il percorso”.

Anche il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Di Maio è stato preso di mira dal Garante del M5S: