Guaidó: “Alessandro Di Battista è un ignorante”

In una intervista pubblicata su “La Repubblica”, Juan Guaidó liquida Alessandro Di Battista definendolo un ignorante della drammatica situazione che vive il popolo venezuelano.

Guaidó si riferisce al post pubblicato su Facebook da Di Battista in cui viene spiegata la posizione “neutrale” assunta dall’Italia. Si tratterebbe, in realtà, di una visione molto semplicistica che non tiene in conto o, peggio, ignora la reale necessità di chiudere la parentesi Maduro:

“Io la posizione italiana proprio non la capisco. E soprattutto non capisco questa cosa qui. Io questo signore non lo conosco, mi dicono che è un politico influente da voi? Beh dice cose incomprensibili, compara processi che non sono comparabili. Quello che sta succedendo qui è molto più profondo, complesso. Farne solo una questione di petrolio significa non conoscere le cose di cui si parla”

Poi continua smontando le teorie imperialiste dello stesso Di Batterista. Il tanto desiderato petrolio sarebbe uno strumento di arricchimento proprio dell’attuale presidenza venezuelana.