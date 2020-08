Il Calcio Napoli seleziona il giovane Davide D’Angelo

Orta di Atella – Si chiama Davide D’Angelo, ha solo 11 anni ed è già una promessa del calcio, tanto da essere scritturato dalla prestigiosa SSC Napoli per la stagione 2020/2021. La notizia che ha allietato la famiglia, gli amici e la piccola comunità di Orta di Atella, un piccolo centro tra Napoli e Caserta, era circolata nei giorni scorsi ed oggi è stata ufficializzata.

Ad accorgersi del talento del piccolo Davide è stato il mister e lo staff della squadra locale, ASD Cantera Ortese, in cui giocava e che hanno lavorato per formare il giovane calciatore . Rispettoso delle regole e di poche parole – raccontano i mister Luigi Sorvillo e Luigi Donadio – ma molto efficace in campo.

Fin da piccolissimo le sue doti e le sue qualità erano evidenti: il dribbling in velocità è stata sempre la sua arma migliore. Riesce a giocare indistintamente sia di destro che di sinistro, caratteristica che gli consentono di realizzare bellissime giocate che spesso si concludono con la palla in rete.

Tutte caratteristiche che non sono passate inosservate ad una squadra come la SSC NAPOLI. Il dirigente sportivo e responsabile scouting del Napoli (settore giovanile), Luigi Caffarelli, ha portato a termine l’operazione e non ha avuto nessun dubbio a ritenerlo adatto per un progetto tecnico così importante.