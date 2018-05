Il dilemma di Mattarella: voto subito o Salvini Premier?

Dopo la discesa di Cottarelli dal Colle, senza lasciare dichiarazioni, sembra a tutti chiaro che possa non presentarsi in Parlamento per chiedere la fiducia.

Oggi i tre poli hanno chiesto lo scioglimento delle Camere. Ergo, senza neanche il PD è de tutto inutile per Cottarelli andare in Parlamento. Inoltre, sarebbe un pessimo segnale, per il Quirinale, non ricevere neanche un voto sulla fiducia del Governo.

A questo punto Mattarella è davanti ad un dilemma: l’ipotesi di elezioni anticipate o la ricerca di un nuovo esecutivo, perseguendo, stavolta, la strada tracciata dal Centrodestra di Berlusconi.

Nel primo caso si potrebbe tornare alle urne il 29 luglio: sarebbe questa la prima data utile per andare al voto, passati i 60 giorni dall’indizione delle elezioni.

Nel secondo caso invece, vuol dire che lo scouting annunciato da Berlusconi è andato a buon fine, ergo il Centrodestra avrebbe i numeri per governare e Salvini da Premier potrebbe fare un passo indietro su Savona…