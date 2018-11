“Il Pd deve ispirarsi al socialismo europeo”

La tradizione del socialismo europeo come fonte di ispirazione per il Partito Democratico. A dirlo uno dei candidati alla segreteria.

Cesare Damiano è impegnato nel suo tour di presentazione del Programma dei LaburistiDem, iniziato a Catanzaro. Ieri sera era a Torino. Si attende con ansia l’appuntamento congressuale come occasione per gettare le basi per il processo di rifondazione del partito. Processo che non può non ripartire dalla tradizione del socialismo europeo: con l’elaborazione di un programma di “sinistra”. Tutto quello che occorre è, sempre secondo Damiano, una discontinuità politica e di metodo di direzione:

“Il nostro è l’unico programma finora presentato e ci piacerebbe confrontarci con le proposte degli altri candidati. Le nostre indicazioni sono chiare: vogliamo superare la teologia del partito ‘leggero’. Crediamo nell’intervento innovatore e regolatore dello Stato nell’economia. Siamo per il superamento della legge Fornero attraverso il consolidamento del sistema della flessibilità. Al dunque, andranno raggiunte altre risorse se si vuole fare ‘Quota 41’, Opzione Donna e nona salvaguardia degli esodati. Siamo per il superamento del Jobs Act sul tema dei licenziamenti individuali illegittimi e proponiamo che sia prevista la reintegra nel posto di lavoro. Crediamo nello sviluppo sostenibile e nell’economia circolare: il dissesto idrogeologico, vera emergenza del Paese, diventi il motore di un piano keynesiano di investimenti”.

Inoltre, viene affermata la ricerca di un nuovo tipo di globalizzazione avverso quello senza regole adottato fino ad oggi e quello della concorrenza al ribasso. Infine il tema del Mezzogiorno con la ricerca di un intervento produttivo e non assistenzialista.