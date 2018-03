Mario Adinolfi festeggia lo 0,66%: “È solo l’inizio”

Il Popolo della Famiglia in festa per l’esito elettorale nonostante sia fuori dal Parlamento

Mario Adinolfi a fronte del risultato raggiunto alle elezioni festeggia dal suo punto di vista, intravedendo in prospettiva l’inizio di un forte sodalizio con il suo elettorato.

Raggiungere lo 0,66% e non entrare in Parlamento rappresenterebbe per la maggioranza delle persone un risultato deludente. Per molti ma non per Mario Adinolfi che mette a paragone la percentuale raggiunta dal PdF con Civica Popolare di Beatrice Lorenzin ed Insieme (sostenuta da Romano Prodi).

Il vulcanico leader guarda in prospettiva e si mette a paragone con un altro partito in passato criticatissimo ed ora sull’onda di un grande successo elettorale:

La Lega nel 1987 alle politiche prese lo 0,49%, oggi ha preso il 17% ed esprime il potenziale premier. Trentuno anni dopo.

Quando si dice vedere il bicchiere mezzo pieno…