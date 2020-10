Il sound di Piero Del Prete incontra Chris Walker

Continuano gli incontri di Guitar&Voice, format ideato dal chitarrista-compositore Piero Del Prete. Il viaggio di Del Prete approda in Texas con un duetto con Chris Walker cantante texano famoso al grande pubblico per la hit “Take Time”, prima in classifica per oltre 30 settimane e disco di platino.

“Una felice conoscenza afferma Del Prete, ideatore e conduttore della seguitissima rubrica web musicale – “gli ho scritto facendogli vedere alcuni video della rubrica e lui molto carinamente mi ha risposto: “perché no”

Il duetto con Walker sta letteralmente facendo il giro del web ed é uno dei più belli ed intensi degli oltre 100 Guitar&Voice che il chitarrista abbia prodotto. Intanto Walker risponde alla richiesta di Del Prete e potrebbe venire in Italia nel 2021 per una serie di concerti supportato una orchestra supercollaudata, insieme al chitarrista partenopeo e la sua chitarra rossa.

Walker é stato il direttore musicale nonché eccellente bassista e corista del grande Al Jarreau, cantante jazz pop di caratura mondiale. Per 20 anni Chris ha curato gli arrangiamenti, scrivendo anche alcuni dei grandi successi di Jarreau.

“Oggi le performance live, a causa del coronavirus sono diventate un vero e proprio format” – spiega Del Prete. Guitar&Voice , partita 4 anni fa, é stata una sorta di precursore dei tempi ed oggi raddoppia il consenso del pubblico social. A dividere lo schermo abbiamo soprattutto artisti emergenti che Del Prete incoraggia a partecipare alle dirette, ma anche grandi artisti affermati come recentemente Silvia Mezzanotte.

La presenza on line è sicuramente un modo per farsi conoscere ad un più ampio pubblico, ma soprattutto è una risposta creativa al coronavirus, la tragedia che ha fermato il mondo. Conclude Del Prete: “La pandemia è un disastro per il mondo dell’arte orfano di eventi. Inesorabilmente siamo finiti in una guerra, ma dobbiamo anche reagire creando nuove modalità per riavvicinarci al pubblico.

Piero Del Prete ha recentemente pubblicato il suo nuovo album” My Soul”, riscuotendo un ampio consenso della Critica e dei migliaia di follower che lo seguono sui social, già sta lavorando all’ipotesi discografica dei migliori duetti di Guitar&Voice da pubblicare in una collana a volumi e alla realizzazione dell’edizione teatrale itinerante per i Teatri con una compagnia di talenti e big per ogni tappa.

ECCO IL VIDEO DELLA ESIBIZIONE