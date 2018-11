In M5s in Caduta Libera. Persi 6 punti percentuali dalle ultime elezioni

Un quadro che farebbe rabbrividire qualsiasi grillino: E’ il crollo netto riportato dai sondaggi, che unanimemente fotografano la progressiva discesa del movimento che nelle scorse elezioni aveva fatto il pieno, stracciando tutti gli altri con un distacco senza precedenti suglia altri partiti.

Ma non tutte le storie hanno un lieto fine, specie in politica, dove un giorno sei in auge e l’altro ti ritrovi a fare la stampella di quello che ieri pesava la metà di te. Solo qualche mese fa un simile scenario sembrava fantapolitica, eppure oggi ci troviamo a celebrare un Salvini al 34%, il quale drena consensi da tutte le forze, e non meno agli alleati 5 stelle, che dal 32,2% scivolano al 26,6%, perdendo ben 6 punti percentuali, così come raccontano i sondaggi condotti da Piazzapulita.