Totoministri: Interno e Welfare alla Lega, Economia e Salute al M5S

Le possibili combinazioni della scacchiera di governo

Sono tante le possibili combinazioni di nomi e ruoli dell’esecutivo. Le richieste più pressanti di Lega e Movimento Cinque Stelle sono, come da copione, per i ministeri chiave.

Chiare e dirette le parole del leader della Lega, Matteo Salvini:

Un Ministro della Lega che si occupi di sicurezza e di difesa dei confini sarebbe garante che in Italia entra solo chi ha il permesso. Mi piacerebbe che la Lega si occupasse anche del lavoro, dei servizi sociali, del futuro.

Insomma l’interesse principale della Lega è per Viminale, il Welfare e l’Agricoltura. In quota i nomi dello stesso Salvini e, per l’Agricoltura, Barbara Saltamartini e Claudio Borghi.

Per l’Economia entrano in gioco invece i grillini Vincenzo Spadafora e Lorenzo Fioramonti. La poltrona del Guardasigilli è molto contesa con Giulia Bongiorno per la Lega ed Alfonso Bonafede per il M5S.

Il Ministero della Salute è una carica molto ambita. Luca Coletto della Lega e la Capogruppo M5S alla Camera Giulia Grillo sono i nomi in pole position. Infine il nome forte per la carica di premier è Giancarlo Giorgetti della Lega, ma le sorprese ed i colpi di scena sono dietro l’angolo.