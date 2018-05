Lega-M5s: ecco il contratto di governo di 40 pagine

Arriva il contratto di governo di 40 pagine. Tra revisione della Fornero, rimpatri facili, reddito di cittadinanza e flat tax. Ecco i punti principali delle proposte sull’asse Lega-M5s.

Richiesta di procedure europee per l’uscita dall’euro “per evitare strumentalizzazioni”. Richiesta di scorporo dal computo del rapporto debito-Pil dei titoli di stato di tutti i Paesi europei ricomprati dalla Bce. Taglio delle pensioni d’oro, ma solo quelle derivanti da retributivo. Ma anche nuovi temi come i vaccini o la Tav. Questi i contenuti del contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle.

Un lavoro durato giorni ora all’attenzione dei due leader politici. Se ci sarà il via libera il contratto per il governo di cambiamento, in tutto quaranta pagine, potrebbe quindi essere trasmesso al Colle per “cortesia istituzionale”. Saranno i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, a dover dare l’ok, sciogliendo le ultime riserve sui temi ed argomenti delicati: dall’immigrazione alla sicurezza, fino alle grandi opere, al fiscal compact e, non ultimo, al nodo del conflitto di interessi. E a quello dei rapporti con l’Europa che ha gia’ scatenato l’allarme. Ecco la spiegazione del leghista Claudio Borghi:

“Non si diceva che volevamo uscire dall’euro ma che sarebbe opportuno che in sede europea ci fosse, nella governance europea, anche una procedura ordinata qualora qualcuno volesse uscire dall’euro”

Nel contratto ci sara’ anche il Comitato di conciliazione in sede al governo che ha suscitato l’indignazione dei commentatori ma che il M5s rivendica giudicando “grottesche” le critiche. Servira’ a creare un ponte tra Parlamento, Governo e forze politiche contraenti e sara’ composto dal premier, dal Ministro competente per materia, dai capigruppo, dal Capo politico del M5S e dal segretario della Lega. Se arrivera’ l’ok dei due leader nel fine settimana, Alfonso Bonafede annuncia che:

“il contratto verra’ sottoposto nel fine settimana all’attenzione dei cittadini attraverso varie procedure, la Lega con i gazebo, noi con la nostra piattaforma per far giudicare i cittadini”.

contratto-m5s_lega