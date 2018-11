L’idea di Cecile Kyenge per le Europee: “Afroitalian power initiative”

L’obiettivo è di creare una base elettorale solida

Cecyl Kyenge presenterà a Modena il movimento degli africani in Italia.

Per l’ex ministro non si parla di partito o almeno non ancora, ma l’intenzione è quella di fare quadrato con una forte base elettorale che non aspetta altro che avere un riferimento.

In questo caso per la Kyenge l’occasione è ghiotta in vista delle Europee, dove la rielezione non è certa.

La sua dichiarazione è di quelle destinate a funzionare in piazza: