L’Ideologo del M5S: “Con Arresto De Vito il M5S è Morto”

“Il tentativo è quello di dire che le mele marce ci sono da tutte le parti, ma qui è stato superato il livello di guardia. Da tempo dico che quella carica di voler restituire la politica ai cittadini, la trasparenza, l’onestà, stava esaurendosi. Ieri abbiamo avuto la prova che questo Movimento è morto. Quella di di Maio è stata una reazione emotiva che ci fa capire lo sconvolgimento che questa vicenda porterà, io credo che avrà ripercussioni notevoli. Prima si diceva: sono incompetenti, però sono onesti, almeno non rubano. Questo ora non c’è più, viene a crollare l’elemento identificativo. Credo che loro stessi non se ne rendano conto. Quando tu sei all’opposizione e gridi onestà, questa onestà è autoreferenziale perché non hai la possibilità di diventare disonesto. Tu devi dimostrare di essere onesto quando entri in un’amministrazione locale o in un governo. Adesso che controllano il potere dimostrano di essere come tutti gli altri. Ci sono state altre vicende di poco conto che hanno riempito piano piano il vaso, ma l’arresto di De Vito è la goccia che fa traboccare il vaso. Questo fatto non sarà dimenticato e avrà ripercussioni nel lungo periodo”.