M5S, Cominciano le Diserzioni:”Con la Lega neanche sotto tortura”

Nicola Sguera da due anni e’ un consigliere comunale di Benevento. Un passato in Rifondazione Comunista e poi l’attivismo con il Movimento 5 Stelle, con cui e’ stato eletto consigliere comunale nel 2016 ma la sua avventura amministrativa si concludera’ domani.

“In Consiglio comunale saluterò i miei colleghi e rassegnerò le dimissioni. Contestualmente lascerò, sempre domani, il Movimento 5 Stelle”

Conferma all’agenzia Dire. La sua posizione e’ partorita all’indomani della scelta dei pentastellati di incontrare il Carroccio per stilare insieme il contratto di governo.

“Ho chiarito sin dall’inizio che, se fosse andato in porto questo governo giallo-verde, avrei lasciato il Movimento. La Lega – dice – per me e’ il peggio della politica italiana: e’ pericolosa e lesiva della dignita’ umana”.

L’accordo con il partito di Matteo Salvini puo’ rappresentare

“una svolta securitaria e xenofoba. Insieme alla Lega no, neanche sotto tortura”.

Nicola Sguera era stato uno dei primi a storcere il naso di fronte all’ipotesi di un contratto di governo che tenesse insieme Matteo Salvini e Luigi Di Maio: gia’ all’inizio di maggio scriveva sul suo blog “not in my name” in riferimento all’alleanza e chiedeva a Beppe Grillo di intervenire.

“Mi chiedo – scriveva in una lettera aperta al comico – cosa c’entra quello che tu hai messo al centro della discussione politica (la giustizia sociale, la ritessitura del legame comunitario, la tutela dell’ambiente) con l’ideologia egoistica, protesa a tutelare l’individualismo proprietario, disinteressata alle grandi tematiche ecologiche della Lega”.

