M5s contro la Whirpool: “deve rispettare gli accordi”

Lo Stato è dalla parte dei lavoratori e la Whirpool non deve fare altro che rispettare gli accordi. Le parole di Luigi Di Maio sono state chiare.

Un’azienda non può lasciare i lavoratori in mezzo alla strada, soprattutto se l’azienda si chiama Whirpool e ha preso determinati accordi solo pochi mesi fa. Quello che viene chiesto è il rispetto nei confronti dello Stato e delle famiglie degli stessi dipendenti:

“Per quanto riguarda la vicenda della Whirlpool di Napoli il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio è stato chiaro: l’azienda non può permettersi di disattendere gli accordi presi solo pochi mesi fa e lasciare in mezzo alla strada i lavoratori. C’è bisogno di rispetto, nei confronti dello Stato e delle famiglie coinvolte”

Questo quanto viene espresso in una nota dai deputati del Movimento 5 Stelle: a commento del tavolo sulla crisi della Whirpool tenutasi ieri al Ministero dello Sviluppo Economico. Viene ricordato come l’impresa abbia ricevuto aiuti dallo Stato: precisamente per un valore che supera i 25 milioni di euro: soldi che se gli accordi non verranno rispettati il Governo è pronto a revocare parte dei fondi che sono stati elargiti all’azienda: