M5S, Manovra: “Lo Stato e la politica al fianco dei cittadini”

“Questa è una manovra che investe prima di tutto sulle persone. Quelle stesse persone da cui in questi anni sono giunte istanze sociali del tutto inascoltate da chi ci ha preceduto, come i truffati dalle banche. La risoluzione e l’azzeramento delle ormai famose 4 banche ha colpito in maniera consistente anche l’economia e i cittadini del mio territorio, le Marche. Il fallimento di Banca Marche ha provocato l’azzeramento dei risparmi di una vita per migliaia di persone in una triste e cupa domenica pomeriggio di novembre 2015. Ebbene, questo governo ha stanziato oltre un miliardo e mezzo per i truffati delle banche del Centro Italia e delle banche venete, includendo gli obbligazionisti fino ad oggi esclusi dai rimborsi a causa delle complessità dei meccanismi di ristoro precedenti”.