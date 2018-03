M5S, Spadafora: incontro con i giovani in diretta Facebook su “Piazza Social”

Spadafora è il candidato del M5S nel collegio uninominale di Casoria per la Camera dei deputati. Oggi avrà un confronto su Facebook con i giovani che ritiene parte fondamentale suo programma politico.

Ecco le sue dichiarazioni:

“I giovani sono stati i veri protagonisti di questa entusiasmante campagna elettorale. Troppi ragazzi lasciano la loro terra, troppe intelligenze fuggono via lasciando le loro famiglie. Dobbiamo evitare che ciò continui ad accadere e, la candidatura di un giovane del Sud come Di Maio, è l’esempio lampante di quanto siano reali le nostre intenzioni. Per questo, oggi, abbiamo scelto di chiudere la nostra campagna elettorale in modo innovativo, con un esperimento virtuale mai realizzato: una vera e propria “Piazza Social” in diretta su facebook, aperta a tutti, ma soprattutto ai giovani del nostro territorio che potranno porci domande, dubbi e suggerimenti. Il futuro non è uno slogan elettorale, ma un progetto da costruire insieme. Partecipa, scegli, cambia!“