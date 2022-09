Maroni, pronto il nuovo nome per la Lega

L’ex Segretario scioglie le riserve e propone il sostituto di Matteo Salvini

Roberto Maroni torna con forza sulla necessità di un cambio al vertice della Lega per dare nuova linfa e forza dopo il deludente risultato alle ultime politiche.

L’ex governatore della Lombardia non si ferma qui ma presenta un progetto del tutto innovativo ed inaspettato.

Nella mente di Maroni l’idea giusta sarebbe quella di creare una federazione tra Lega e Forza Italia.

In questa ottica uno solo sarebbe il nome indicato per poter trovare il giusto compromesso tra i leghisti vecchia scuola, che vorrebbero veder riconsciuta priorità al Nord, e un modo di fare politica più globale, in vista dello sviluppo del Pnrr che inevitabilmente coinvolgerebbe anche il Sud Italia: Luca Zaia, il governatore del Veneto.

Amatissimo dai suoi elettori e stimato in tutto l’ambiente politico, sarebbe il personaggio giusto per conferire alla Lega una visibilità di più ampio respiro e per placare l’onda mediatica contraria a Matteo Salvini.