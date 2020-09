Marta Losito, la tiktoker da 4Milioni di follower che fa impazzire la generazione “Z”

E’ una post – millennials, si chiama Marta Losito ed è l’idolo delle adolescenti2020. Lei ha solo 17 anni ma è già una tiktoker con numeri da capogiro, 4 milioni di follwers e fans in tutta la penisola. Il suo regno è TikTok, la piattaforma per fare video musicali amatissima dalla generazione Z, «TikTok è semplice e permette di esprimerti, molto più che con una foto su Instagram. – spiega Losito – È più facile emergere perché chi ti segue entra davvero in contatto con cui sei veramente»

La chiave del successo di questa giovanissima influencer è sicuramente la semplicità. Marta Losito piace perché rimane sempre se stessa, pronta ad interloquire con i suoi followers, della sua vita e delle cose che fa ogni giorno. Sono infatti centinaia le fanpage che la seguono e che raccontano con immagini e video del loro rapporto con Marta.

Marta Losito non è però solo un volto social, i suoi consigli, le sue riflessioni si possono trovare anche in libreria. “C’è molto di più”, è il suo ultimo, vendutissimo, libro, edito da DeAgostini. Nel libro, la tiktoker, elargisce consigli ma soprattutto racconta la sua vita fuori dai social «Piango, rido, soffro per amore, prendo brutti voti, proprio come fanno tutti. – spiega Losito – Vorrei che questo lo capissero soprattutto i grandi: siamo sensibili e abbiamo delle vite normali».