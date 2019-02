Martina a Caserta, Caputo: “Sono fiducioso nel rilancio del PD”

Grande partecipazione e passione all’incontro pubblico tenutosi ieri al Novotel di Caserta, dove l’ex segretario Maurizio Martina ha voluto incontrare i democratici casertani per rilanciare il Partito Democratico in vista delle elezioni europee.

Queste le parole di Martina che più volte ha sottolineato l’importanza del ruolo del Partito Democratico nel rappresentare un’alternativa alla destra populista ed estremista che dilaga nel paese.

Un’appello, quello di Martina, fortemente condiviso dall’Eurodeputato Nicola Caputo che in merito al congresso dichiara:

“Spero che dal 3 marzo, comunque vada il congresso, saremo nelle condizioni di rilanciare il partito democratico in vista delle elezioni europee, dove abbiamo il dovere di mettere in campo una piattaforma pro Europa per contrastare questa ondata populista e sovranista che sta pervadendo in maniera preoccupante i cittadini.”